Карло Анчелотти побил рекорд Алекса Фергюсона по числу матчей в ЛЧ

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти побил рекорд сэра Алекса Фергюсона по количеству матчей в Лиге чемпионов в качестве тренера, сообщает RMC.

Ответная игра стадии 1/2 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити», которая проходит в эти минуты, стала для итальянского специалиста 191-й в карьере. Таким образом, Анчелотти обогнал легендарного тренера «Манчестер Юнайтед» Алекса Фергюсона (190 матчей в ЛЧ) и установил новый рекорд турнира. В предыдущих 190 матчах команды Анчелотти одержали 108 побед, 41 раз сыграли вничью и допустили 41 поражение.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча, который начался в 22:00 мск.

Напомним, в первой встрече, которая проходила в Испании, команды сыграли вничью со счётом 1:1. Ранее первым финалистом текущего сезона Лиги чемпионов стал итальянский «Интер». По сумме двух встреч команда обыграла «Милан» со счётом 3:0.