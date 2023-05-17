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Манчестер Сити — Реал Мадрид. Прямая трансляция
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22:00 Мск
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Карло Анчелотти побил рекорд Алекса Фергюсона по числу матчей в ЛЧ

Карло Анчелотти побил рекорд Алекса Фергюсона по числу матчей в ЛЧ
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Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти побил рекорд сэра Алекса Фергюсона по количеству матчей в Лиге чемпионов в качестве тренера, сообщает RMC.

Ответная игра стадии 1/2 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити», которая проходит в эти минуты, стала для итальянского специалиста 191-й в карьере. Таким образом, Анчелотти обогнал легендарного тренера «Манчестер Юнайтед» Алекса Фергюсона (190 матчей в ЛЧ) и установил новый рекорд турнира. В предыдущих 190 матчах команды Анчелотти одержали 108 побед, 41 раз сыграли вничью и допустили 41 поражение.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча, который начался в 22:00 мск.

Напомним, в первой встрече, которая проходила в Испании, команды сыграли вничью со счётом 1:1. Ранее первым финалистом текущего сезона Лиги чемпионов стал итальянский «Интер». По сумме двух встреч команда обыграла «Милан» со счётом 3:0.

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