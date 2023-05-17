Карло Анчелотти побил рекорд Алекса Фергюсона по числу матчей в ЛЧ

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти побил рекорд сэра Алекса Фергюсона по количеству матчей в Лиге чемпионов в качестве тренера, сообщает RMC.
Ответная игра стадии 1/2 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити», которая проходит в эти минуты, стала для итальянского специалиста 191-й в карьере. Таким образом, Анчелотти обогнал легендарного тренера «Манчестер Юнайтед» Алекса Фергюсона (190 матчей в ЛЧ) и установил новый рекорд турнира. В предыдущих 190 матчах команды Анчелотти одержали 108 побед, 41 раз сыграли вничью и допустили 41 поражение.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча, который начался в 22:00 мск.
Напомним, в первой встрече, которая проходила в Испании, команды сыграли вничью со счётом 1:1. Ранее первым финалистом текущего сезона Лиги чемпионов стал итальянский «Интер». По сумме двух встреч команда обыграла «Милан» со счётом 3:0.
- 17 мая 2023
-
22:07
-
22:07
-
22:02
-
22:00
-
21:58
-
21:52
-
21:41
-
21:39
-
21:32
-
21:32
-
21:30
-
21:30
-
21:27
-
21:15
-
21:01
-
21:00
-
20:53
-
20:51
-
20:45
-
20:38
-
20:30
-
20:28
-
20:10
-
20:05
-
20:03
-
20:00
-
19:57
-
19:49
-
19:47
-
19:44
-
19:43
-
19:30
-
19:26
-
19:24
-
19:20