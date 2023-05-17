«Манчестер Сити» — «Реал»: Бернарду Силва открыл счёт

Продолжается ответный матч полуфинала Лиги чемпионов, в котором «Манчестер Сити» принимает мадридский «Реал» на стадионе «Этихад». Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Шимоном Марциняком из Польши. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. На момент написания новости счёт 1:0 в пользу «Манчестер Сити».
На 23-й минуте встречи Бернарду Силва вывел «горожан» вперёд.
В первой встрече, которая проходила в Испании, команды сыграли вничью со счётом 1:1. На 36-й минуте отличился нападающий «Реала» Винисиус Жуниор. На 67-й минуте ответный мяч «Манчестер Сити» забил полузащитник Кевин Де Брёйне.
Ранее первым финалистом текущего сезона Лиги чемпионов стал итальянский «Интер». По сумме двух встреч команда обыграла «Милан» со счётом 3:0.
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