Ивич: мы заслужили эту победу, потому что были лучшей командой

Главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич подвёл итоги матча с «Уралом», который завершился победой южан со счётом 2:1.
«Мы полностью заслужили эту победу. В конце концов, были лучшей командой. Мы забили два гола после стандартов. Хорошо играли в пас, хорошо двигались, что давало преимущество над соперником. Очень важно было победить. Потому что проигравшая команда выбывает, а победитель выходит в Суперфинал.
Мы здесь, чтобы впервые взять Кубок. Теперь мы в Суперфинале. Мы хорошо подготовимся к этому матчу», — сказал Ивич в эфире «Матч ТВ».
Сегодня состоялся матч второго этапа финала Пути регионов Фонбет Кубка России, в котором встречались «Краснодар» и «Урал». Финальный свисток главного арбитра Сергея Карасёва зафиксировал победу хозяев со счётом 2:1. В Суперфинале команда Владимира Ивича встретится с ЦСКА. Игра пройдёт в Москве на стадионе «Лужники» 11 июня.
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