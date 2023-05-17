Анзор Кавазашвили: Дзюба мог бы стать министром спорта, у него получится

Бывший футболист «Спартака» Анзор Кавазашвили предположил, чем мог бы заняться нападающий «Локомотива» Артём Дзюба после завершения карьеры.

«Судя по нынешней игровой форме, Дзюбе пока рано завершать карьеру. Он ещё год будет играть на топ-уровне точно. Для этого ему надо оставаться в «Локомотиве» и думать о футболе, а не о том, как набить карман.

Где будет Дзюба после завершения карьеры? Артём — популярный человек в нашей стране. Известен не только футбольному кругу людей. У него будет много вариантов, где реализовать себя после футбола: тренерство, шоу, телевидение.

Может ли Дзюба стать министром спорта? Он зарекомендовал себя как большой патриот, думаю, может. Если у него действительно будет желание улучшить спорт в стране, то пожалуйста. У Артёма получится», — приводит слова Кавазашвили «РБ Спорт».

В текущем сезоне на счету Дзюбы 11 матчей за «Локомотив» во всех турнирах, в которых он отметился восемью голами и четырьмя результативными передачами.

Контракт игрока с московским клубом действует до конца июня этого года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 4 млн.