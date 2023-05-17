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«Сити» владел мячом 72% первого тайма матча с «Реалом» и нанёс 13 ударов. У гостей 1 удар

Завершился первый тайм ответного матча полуфинала Лиги чемпионов, в котором «Манчестер Сити» принимает «Реал» Мадрид на стадионе «Этихад». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. Хозяева ведут со счётом 2:0.

«Манчестер Сити» владел мячом 72% времени. «Горожане» нанесли 13 ударов по воротам соперника, из которых пять пришлись в створ. Единственный удар «Реала» в первом тайме нанёс полузащитник Тони Кроос, попавший в перекладину. На 23-й минуте Бернарду Силва вывел «горожан» вперёд, а спустя 14 минут оформил дубль.

В первой встрече, которая проходила в Испании, команды сыграли вничью со счётом 1:1. На 36-й минуте отличился нападающий «Реала» Винисиус Жуниор. На 67-й минуте ответный мяч «Манчестер Сити» забил полузащитник Кевин Де Брёйне.

Ранее первым финалистом текущего сезона Лиги чемпионов стал итальянский «Интер». По сумме двух встреч команда обыграла «Милан» со счётом 3:0.