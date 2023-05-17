Ари: Россия — часть моей жизни, не отказался бы от гражданства ни за что

Бывший нападающий «Спартака», «Краснодара» и «Локомотива» Ари заявил, что ни за какие деньги не отказался бы от паспорта гражданина Российской Федерации.
«Россия уже стала частью моей жизни! Самые большие радости в моей карьере происходили именно в этой стране! Отказался бы я от российского паспорта за полмиллиона евро? Нет, я бы ни за какие деньги не отказался. Вперёд, Россия!
Я считаю, что российские клубы вернут в еврокубки только тогда, когда всё происходящее сейчас в мире закончится. Думаю, это произойдёт уже скоро», — приводит слова Ари «РБ Спорт».
Напомним, российские клубы отстранены от участия в турнирах ФИФА и УЕФА на неопределённый срок. Сборная России не сыграла на чемпионате мира — 2022, а также пропустит розыгрыш чемпионата Европы — 2024.
Ари провёл за национальную команду два матча в 2018 году.
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