«Манчестер Сити» — «Реал»: Аканджи довёл счёт до разгромного

Продолжается ответный матч полуфинала Лиги чемпионов, в котором «Манчестер Сити» принимает мадридский «Реал» на стадионе «Этихад». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. На момент написания новости счёт 3:0 в пользу хозяев.

На 23-й минуте Бернарду Силва вывел «горожан» вперёд, а спустя 14 минут оформил дубль. На 76-й минуте Мануэль Аканджи довёл счёт до разгромного.

В первой встрече, которая проходила в Испании, команды сыграли вничью со счётом 1:1. На 36-й минуте отличился нападающий «Реала» Винисиус Жуниор. На 67-й минуте ответный мяч «Манчестер Сити» забил полузащитник Кевин Де Брёйне.

Ранее первым финалистом текущего сезона Лиги чемпионов стал итальянский «Интер». По сумме двух встреч команда обыграла «Милан» со счётом 3:0.