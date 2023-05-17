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Манчестер Сити — Реал Мадрид. Прямая трансляция
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22:00 Мск
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«Манчестер Сити» — «Реал»: Аканджи довёл счёт до разгромного

«Манчестер Сити» — «Реал»: Аканджи довёл счёт до разгромного
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Продолжается ответный матч полуфинала Лиги чемпионов, в котором «Манчестер Сити» принимает мадридский «Реал» на стадионе «Этихад». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. На момент написания новости счёт 3:0 в пользу хозяев.

Лига чемпионов. 1/2 финала. 2-й матч
17 мая 2023, среда. 22:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
2-й тайм
3 : 0
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
1:0 Б. Силва – 23'   2:0 Б. Силва – 37'   3:0 Милитао – 76'

На 23-й минуте Бернарду Силва вывел «горожан» вперёд, а спустя 14 минут оформил дубль. На 76-й минуте Мануэль Аканджи довёл счёт до разгромного.

В первой встрече, которая проходила в Испании, команды сыграли вничью со счётом 1:1. На 36-й минуте отличился нападающий «Реала» Винисиус Жуниор. На 67-й минуте ответный мяч «Манчестер Сити» забил полузащитник Кевин Де Брёйне.

Ранее первым финалистом текущего сезона Лиги чемпионов стал итальянский «Интер». По сумме двух встреч команда обыграла «Милан» со счётом 3:0.

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