Команда из Англии сыграет в финале Лиги чемпионов в пятый раз за шесть лет

«Манчестер Сити» вышел в финал Лиги чемпионов после того, как обыграл в ответном матче полуфинала мадридский «Реал».

Таким образом, в финале Лиги чемпионов в пятый раз за шесть лет сыграет команда из Англии. В финале 2022 года участвовал «Ливерпуль», в 2021 году – «Сити» и «Челси», в 2019 году – «Ливерпуль» и «Тоттенхэм», а в 2018 году – «Ливерпуль».

«Сити» обыграл «Реал» со счётом 4:0. На 23-й минуте Бернарду Силва вывел «горожан» вперёд, а спустя 14 минут оформил дубль. На 73-й минуте счёт стал разгромным после автогола Эдера Милитао, а в концовке встречи Хулиан Альварес забил четвёртый гол.

В первой встрече, которая проходила в Испании, команды сыграли вничью со счётом 1:1. На 36-й минуте отличился нападающий «Реала» Винисиус Жуниор. На 67-й минуте ответный мяч «Манчестер Сити» забил полузащитник Кевин Де Брёйне.

В финале Лиги чемпионов «Манчестер Сити» встретится с «Интером», который обыграл по сумме двух матчей «Милан» со счётом 3:0.