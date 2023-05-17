Гвардиола сыграет в пятый раз против «Интера» в качестве тренера

Встреча с «Интером» в финале Лиги чемпионов станет пятой в карьере главного тренер «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы. В четырёх предыдущих команда испанского специалиста, на тот момент «Барселона», одержала две победы, однажды сыграла вничью и ещё один матч проиграла (ответный в полуфинале сезона-2009/2010).

Несколько минут назад завершился ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов, в котором «Манчестер Сити» оформил выход в финал турнира, на своём поле переиграв мадридский «Реал» со счётом 4:0. В первом тайме дубль оформил португальский вингер «Сити» Бернарду Силва, во втором тайме автогол Эдера Милитао сделал счёт разгромным, а точку перед финальным свистком поставил Хулиан Альварес. Первый матч, состоявшийся 9 мая в Мадриде, сильнейшего не выявил. Встреча завершилась вничью – 1:1.

Во вторник, 16 мая, билет в финал получил миланский «Интер». Команда Симоне Индзаги переиграла «Милан» со счётом 1:0 (первый матч также завершился победой «Интера» – 2:0).

Решающий матч Лиги чемпионов состоится 10 июня в Стамбуле.