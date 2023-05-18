Гвардиола стал первым тренером в истории, который трижды выбил «Реал» из Лиги чемпионов

«Манчестер Сити» под руководством Хосепа Гвардиолы вышел в финал Лиги чемпионов, обыграв в ответном матче мадридский «Реал».

Гвардиола стал первым тренером в истории, который трижды выбил «Реал» из Лиги чемпионов (включая Кубки европейских чемпионов). Под его руководством в сезоне-2010/2011 у мадридцев выигрывала «Барселона» в полуфинале, а в сезоне-2019/2020 его нынешняя команда прошла «Реал» в 1/8 финала.

«Сити» обыграл «Реал» со счётом 4:0. На 23-й минуте Бернарду Силва вывел «горожан» вперёд, а спустя 14 минут оформил дубль. На 73-й минуте счёт стал разгромным после автогола Эдера Милитао, а в концовке встречи Хулиан Альварес забил четвёртый гол в матче.

В первой встрече, которая проходила в Испании, команды сыграли вничью со счётом 1:1. На 36-й минуте отличился нападающий «Реала» Винисиус Жуниор. На 67-й минуте ответный мяч «Манчестер Сити» забил полузащитник Кевин Де Брёйне.

В финале Лиги чемпионов «Манчестер Сити» встретится с «Интером», который обыграл по сумме двух матчей «Милан» со счётом 3:0.