Английский клуб в 25-й раз сыграет в финалах Лиги чемпионов

«Манчестер Сити» вышел в финал Лиги чемпионов после того, как обыграл в ответном матче полуфинала мадридский «Реал». Таким образом, английский клуб в 25-й раз сыграет в финалах самого престижного европейского турнира.

В финал Лиги чемпионов, помимо «Манчестер Сити», в разные годы выходили такие команды, как «Ливерпуль» (10 раз), «Манчестер Юнайтед» (5 раз), «Челси» (3 раза), «Ноттингем» (2 раза), «Арсенал» (1 раз), «Астон Вилла» (1 раз), «Лидс» (1 раз) и «Тоттенхэм» (1 раз).

«Горожане» принимали участие только в одном финале: в сезоне-2020/2021 команда уступила лондонскому «Челси» со счётом 0:1.

В решающей игре текущего сезона «Сити» встретится с миланским «Интером». Матч пройдёт в Стамбуле на стадионе «Ататюрк Олимпьят». Игра состоится в субботу, 10 июня. До этого команды не встречались между собой в официальных матчах.