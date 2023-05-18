Силва праздновал разгром «Реала», Гвардиола секретничал с Грилишем. Фото победы «Сити»

17 мая в Манчестере на стадионе «Этихад» в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» разгромил «Реал» (Мадрид) и вышел в финал турнира. Встреча завершилась со счётом 4:0 в пользу команды Хосепа Гвардиолы.

Англия имеет минимум одного представителя в финале турнира третий год подряд. В прошлом сезоне «Ливерпуль» проиграл «Реалу» (0:1), а в сезоне-2020/2021 свой первый финал «Сити» проиграл другому представителю английской Премьер-лиги, «Челси» (0:1).

В решающей игре текущего сезона «горожане» встретятся с миланским «Интером». Матч пройдёт в Стамбуле на стадионе «Ататюрк Олимпьят». Игра состоится в субботу, 10 июня. До этого команды не встречались между собой в официальных матчах.

Лучшие кадры с матча «Манчестер Сити» — «Реал» — в нашей фотоподборке.