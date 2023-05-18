Гвардиола одержал 100 побед в ЛЧ и сделал это быстрее Анчелотти и Фергюсона

Победа в матче с «Реалом» стала 100-й в тренерской карьере наставника «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы. Испанский специалист по числу побед в турнире уступает только своему последнему визави Карло Анчелотти (107) и Алексу Фергюсону (102).

Интересно, что Гвардиоле для достижения символической отметки в 100 побед потребовалось меньшее количество матчей (160), чем Анчелотти (180) и Фергюсону (184).

17 мая состоялся ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов, в котором «Манчестер Сити» оформил выход в финал турнира, на своём поле переиграв мадридский «Реал» со счётом 4:0. В первом тайме дубль оформил португальский вингер «Сити» Бернарду Силва, во втором тайме автогол Эдера Милитао сделал счёт разгромным, а точку перед финальным свистком поставил Хулиан Альварес. Первый матч, состоявшийся 9 мая в Мадриде, сильнейшего не выявил. Встреча завершилась вничью – 1:1.

В финале «Манчестер Сити» сыграет с миланским «Интером». Ранее команда Симоне Индзаги по сумме двух матчей переиграла «Милан», выиграв оба матча (2:0 и 1:0).

Решающий матч турнира состоится 10 июня в Стамбуле.