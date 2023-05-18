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Альварес может стать 10-м игроком, выигравшим Лигу чемпионов и ЧМ в одном сезоне

Нападающий «Манчестер Сити» и сборной Аргентины Хулиан Альварес может стать десятым игроком в истории футбола, выигравшим Лигу чемпионов и чемпионат мира в одном сезоне, сообщает Squawka.

«Горожане» в среду, 17 мая, одержали домашнюю победу в ответном полуфинальном матче ЛЧ над «Реалом» (4:0). Альварес забил последний гол на 91-й минуте.

В решающей игре текущего сезона «Сити» встретится с миланским «Интером». Матч пройдёт в Стамбуле на стадионе «Ататюрк Олимпьят». Игра состоится в субботу, 10 июня. До этого команды не встречались между собой в официальных матчах.

В декабре 2022 года Альварес выиграл чемпионат мира в составе сборной Аргентины.

Ранее стало известно, что нападающий «Интера» и коллега Альвареса по национальной команде Лаутаро Мартинес может стать десятым игроком, выигравшим Лигу чемпионов и чемпионат мира в одном сезоне.