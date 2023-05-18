«ПСЖ» может подписать Алексиса Санчеса на замену Лионелю Месси

Чилийский нападающий «Марселя» Алексис Санчес может заменить аргентинского форварда Лионеля Месси в «ПСЖ», сообщает La Tercera со ссылкой на El Deportivo.

По данным источника, представители «ПСЖ» уже связались с окружением Санчеса. Отмечается, несмотря на то, что Санчес счастлив в «Марселе», его амбиции могут повлиять на возможный переход в стан парижан. Агент чилийского форварда в понедельник прибыл во Францию, чтобы обсудить судьбу игрока.

Санчес выступает за «Марсель» с 2022 года. Контрактное соглашение игрока с клубом рассчитано до 2023 года. В нынешнем сезоне чилиец принял участие в 41 матче во всех турнирах, в которых записал в свой актив 18 голов и 3 результативные передачи.

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