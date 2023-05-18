Грилиш: Гвардиола — гениальный тренер

Полузащитник «Манчестер Сити» Джек Грилиш подвёл итоги домашнего полуфинального матча Лиги чемпионов против «Реала» (4:0) и назвал наставника своей команды Хосепа Гвардиолу гениальным тренером. Первая игра команд закончилась вничью 1:1. В финале турнира английский клуб встретится с миланским «Интером».

«Просто невероятно. Переживать этот момент очень приятно. Я ждал этого после первого матча, и вот неделю спустя я стою здесь, и это 4:0. Не каждая команда сможет обыграть «Реал» с таким счетом. Мы просто неудержимы, когда играем все на команду. Особенно здесь, на своем поле.

Мы стараемся играть первым номером в каждом матче. У нас гениальный тренер. Уверен, что он подскажет нам, где мы можем уколоть «Интер». Это будет трудный матч. У них опытная команда. До финала плохие команды не доходят. У них хорошая команда, и надо отдать им должное», — сказал Грилиш BT Sport.

Финал Лиги чемпионов пройдёт на стадионе «Ататюрк Олимпьят» в Стамбуле 10 июня. Начало в 22:00 по московскому времени.