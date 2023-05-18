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Гвардиола: финал Лиги чемпионов с итальянской командой – не лучший подарок

Гвардиола: финал Лиги чемпионов с итальянской командой – не лучший подарок
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о предстоящем финальном матче Лиги чемпионов с «Интером».

«Честно говоря, финал Лиги чемпионов с итальянской командой — не самый лучший подарок. Они конкурентоспособны. Победа над «Реалом» получит много комплиментов, но у нас есть время морально подготовиться», — приводит слова Гвардиолы BBC.

Напомним, в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов «Манчестер Сити» дома разгромил «Реал» со счётом 4:0. Первый матч завершился со счётом 1:1. «Интер», в свою очередь, по итогам двух матчей в полуфинале обыграл «Милан» (2:0 – на выезде, 1:0 – дома).

Финальный матч Лиги чемпионов состоится 10 июня в Стамбуле (Турция) на стадионе «Ататюрк Олимпьят».

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