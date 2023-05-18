Уолкер: в «Манчестер Сити» нет суперзвезды, это заставляет нас больше двигаться вперёд

Защитник «Манчестер Сити» Кайл Уолкер прокомментировал разгромную победу команды в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов с «Реалом» (4:0).

«Это тяжело, это всегда было тяжело. Иногда вами овладевают эмоции. Я думаю, что ребята хорошо подготовились, и мы контролировали первый тайм. Во втором тайме мы отдали мяч, чего не должно было случиться.

Очевидно, что у нас есть Джек Грилиш, Кевин Де Брёйне, Эрлинг Холанд, но нет выдающейся суперзвезды, и я думаю, что это то, что заставляет нас больше двигаться вперёд», — приводит слова Уолкера официальный сайт УЕФА.

Напомним, первый матч завершился со счётом 1:1. В финале Лиги чемпионов «Манчестер Сити» сыграет с «Интером».

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