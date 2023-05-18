Капелло посоветовал Анчелотти рассмотреть вариант возглавить сборную Бразилии
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Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло высказался о вылете «Реала» из полуфинала Лиги чемпионов. Напомним, по итогам двух матчей «Реал» в проиграл «Манчестер Сити» с общим счётом 1:5.
«Это очень тяжелый счёт для «Реала». Сейчас, возможно, он думает об этом предложении из сборной Бразилии, которое, возможно, в данный момент следует принять во внимание, потому что сегодня есть более сильные команды, чем «Реал». Если вы хотите завершить карьеру успехом, как победа на чемпионате мира – это шанс», — приводит слова Капелло AS.
После матча сам Анчелотти заявил, что планирует тренировать «Реал» в следующем сезоне. Контрактное соглашение Анчелотти с «Реалом» рассчитано до 2024 года.
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