Тибо Куртуа назвал главную проблему «Реала» в матче с «Манчестер Сити»

Бельгийский голкипер мадридского «Реала» Тибо Куртуа высказался о проигранном полуфинальном матче Лиги чемпионов «Манчестер Сити».

«Большая проблема заключалась в том, что нам не удавалось выстроить атакующую игру. Мы не создавали моменты, и «Сити» чувствовал себя все комфортнее. Казалось, нам не везёт. Они забили, потом Кроос своим ударом попал в перекладину. В прошлом сезоне нам везло с такими мелочами, а в этом — нет. В перерыве мы были уверены, что сможем изменить ход этого матча. Но мы не лучшим образом играли в пас, и это дорого нам обошлось.

Чтобы дать более детальный анализ, я должен пересмотреть игру. Они выиграли слишком много отскоков. Нам не стоило позволять им этого делать. Надо было проще играть в пас. «Сити» проводит невероятный сезон, в том числе и на внутренней арене. Поэтому мы должны были сыграть на максимуме», – приводит слова Куртуа пресс-служба УЕФА.