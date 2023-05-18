Грилиш – рекордсмен по количеству опасных моментов за сезон в ЛЧ среди англичан

Английский вингер «Манчестер Сити» Джек Грилиш создал наибольшее количество среди английских игроков за один сезон Лиги чемпионов.
Несмотря на то, что у Грилиша ещё один матч ЛЧ впереди, он уже стал рекордсменом по опасным моментам за сезон в турнире среди всех английских футболистов за всю историю турнира. Раньше рекорд принадлежал бывшему полузащитнику «Челси» Фрэнку Лэмпарду. В сезоне-2008/09 у него было 34 момента в Лиге чемпионов.
«Манчестер Сити» на домашней арене разгромил мадридский «Реал» в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов (4:0). «Реал» не проигрывал в самом престижном европейском клубном турнире с подобным счётом на протяжении 14 лет.
В финале «Манчестер Сити» сыграет с миланским «Интером». Ранее команда Симоне Индзаги по сумме двух матчей переиграла «Милан», выиграв оба матча (2:0 и 1:0).
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