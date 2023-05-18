«Это было безжалостно». Майкл Оуэн высказался о победе «Ман Сити» над «Реалом»

Бывший полузащитник сборной Англии Майкл Оуэн прокомментировал итог противостояния 1/2 финала Лиги чемпионов между мадридским «Реалом» и «Манчестер Сити».

«Я пытаюсь осмыслить столь доминирующий стиль игры. Было попросту безжалостно, а ведь нужно учитывать уровень соперника и стадию турнира. Невероятно было увидеть такое. Дух захватывало!» – приводит слова Оуэна BT Sport.

«Манчестер Сити» на домашней арене разгромил мадридский «Реал» в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов (4:0). «Реал» не проигрывал в самом престижном европейском клубном турнире с подобным счётом на протяжении 14 лет.

В финале «Манчестер Сити» сыграет с миланским «Интером». Ранее команда Симоне Индзаги по сумме двух встреч переиграла «Милан», выиграв оба матча (2:0 и 1:0).