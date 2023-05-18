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Даниэль Карвахаль назвал причины разгромного поражения «Реала» от «Манчестер Сити»

Даниэль Карвахаль назвал причины разгромного поражения «Реала» от «Манчестер Сити»
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Испанский защитник мадридского «Реала» Даниэль Карвахаль высказался о поражении своей команды в 1/2 финала Лиги чемпионов от «Манчестер Сити».

«Мы играли с соперниками, которые были сильнее нас в этом матче. Они довольно уверенно переиграли нас.

Мы можем признать, что «Сити» был сильнее, а нам чего-то не хватило. Дело не в настрое, а в том, что мы позволили слишком сильно прижать себя к воротам. Наши лучшие голевые моменты пришлись на второй тайм. Мы знали, что «Сити» очень силён дома, но после первого матча у нас было ощущение, что мы способны были сыграть лучше, чем получилось. Лучше – в плане контроля мяча. Мы мадридцы, мы станем ещё сильнее и будем очень усердно работать в следующем сезоне над тем, чтобы снова сыграть на этой стадии турнира», – приводит слова Карвахаля пресс-служба УЕФА.

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