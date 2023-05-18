Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Надаль пропустит «Ролан Гаррос», четыре игрока покинут «Ливерпуль». Главное к утру

Испанский теннисист Рафаэль Надаль не выступит на «Ролан Гаррос», из «Ливерпуля» уйдут сразу четыре игрока, «Манчестер Сити» разгромил «Реал» и вышел в финал Лиги чемпионов. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

1. Relevo: Рафаэль Надаль пропустит «Ролан Гаррос» — 2023.

2. «Ливерпуль» объявил об уходе Фирмино, Кейта, Милнера и Окслейд-Чемберлена.

3. «Манчестер Сити» разгромил «Реал» и вышел в финал Лиги чемпионов.

4. Свёнтек отказалась продолжать матч с Рыбакиной в четвертьфинале турнира в Риме.

5. «Краснодар» выбил «Урал» из Кубка России и вышел в Суперфинал.

6. Канада не испытала проблем в матче с Казахстаном на ЧМ по хоккею.

7. Гвардиола прокомментировал разгромную победу «Манчестер Сити» в матче с «Реалом» в ЛЧ.

8. Стало известно, почему Свёнтек отказалась продолжать матч с Рыбакиной на турнире в Риме.

9. «Краснодар» будет хозяином Суперфинала Кубка России.

10. 35 очков Батлера помогли «Майами» обыграть «Бостон» в первом матче серии.