Надаль пропустит «Ролан Гаррос», четыре игрока покинут «Ливерпуль». Главное к утру

Испанский теннисист Рафаэль Надаль не выступит на «Ролан Гаррос», из «Ливерпуля» уйдут сразу четыре игрока, «Манчестер Сити» разгромил «Реал» и вышел в финал Лиги чемпионов. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».
1. Relevo: Рафаэль Надаль пропустит «Ролан Гаррос» — 2023.
2. «Ливерпуль» объявил об уходе Фирмино, Кейта, Милнера и Окслейд-Чемберлена.
3. «Манчестер Сити» разгромил «Реал» и вышел в финал Лиги чемпионов.
4. Свёнтек отказалась продолжать матч с Рыбакиной в четвертьфинале турнира в Риме.
5. «Краснодар» выбил «Урал» из Кубка России и вышел в Суперфинал.
6. Канада не испытала проблем в матче с Казахстаном на ЧМ по хоккею.
7. Гвардиола прокомментировал разгромную победу «Манчестер Сити» в матче с «Реалом» в ЛЧ.
8. Стало известно, почему Свёнтек отказалась продолжать матч с Рыбакиной на турнире в Риме.
9. «Краснодар» будет хозяином Суперфинала Кубка России.
10. 35 очков Батлера помогли «Майами» обыграть «Бостон» в первом матче серии.
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