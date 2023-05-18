ФИФА представила логотип чемпионата мира 2026 года
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Международная федерация футбола (ФИФА) на своём официальном сайте представила логотип предстоящего чемпионата мира 2026 года в США, Канаде и Мексике.
На логотипе представлен трофей чемпионата мира на фоне узора, который образован многократным повторением изображением числа 26 разных цветов. Он был представлен на официальном мероприятии в Лос-Анджелесе (США). ФИФА сообщила, что в ближайшее время публике будут представлены логотипы каждого из 16 городов США, Канады и Мексики, которые примут матчи чемпионата мира.
Чемпионат мира 2026 года станет первым в истории, в котором сыграют 48 команд. Ранее на мировых первенствах играли 32 сборные. Действующим чемпионом мира является Аргентина, выигравшая титул в 2022 году в Катаре.
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