Тошич: ЦСКА наконец показывает чемпионскую игру
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Бывший полузащитник ЦСКА Зоран Тошич считает, что армейский клуб показывает чемпионскую игру. Также он выразил мнение о футболистах, которые пришли в стан ЦСКА после его ухода.
«После моего ухода из ЦСКА в клуб пришли многие футболисты, и сейчас видно, что построилась команда, где есть сплав опыта и молодости.
Все, кто приходил в команду за последние четыре года, должны показывать себя. Видно, что ЦСКА наконец показывает чемпионскую игру», — приводит слова Зорана Тошича Sport24.
Напомним, ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России. Армейцы набрали 54 очка в 27 матчах. Лидирует в РПЛ «Зенит» (65 очков) — сине-бело-голубые досрочно оформили чемпионство. Замыкает тройку лидеров «Ростов» (50).
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