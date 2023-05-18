Бернарду Силва высказался о своём будущем в «Манчестер Сити»

Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва высказался о своём будущем в команде, отметив, что сейчас он сконцентрирован на успешной игре в концовке текущего сезона.
«Мой план заключается в том, чтобы хорошо завершить сезон, выиграть Премьер-Лигу, попытаться сделать то же самое в игре с «Манчестер Юнайтед» в финале Кубка Англии, а затем и с «Интером» в финале Лиги чемпионов. После всего этого, ближайшим летом, мы посмотрим, что может произойти», — приводит слова Силвы Canal+.
Ранее в СМИ появлялась информация об интересе к Силве со стороны «ПСЖ». Французский клуб видит в португальском полузащитнике игрока, способного заменить нападающего Лионеля Месси, который, скорее всего, ближайшим летом покинет парижан.
Кто может покинуть «Манчестер Сити»
- 18 мая 2023
-
10:22
-
10:08
-
10:00
-
09:57
-
09:56
-
09:48
-
09:40
-
09:20
-
09:15
-
09:07
-
09:00
-
08:36
-
08:30
-
08:03
-
07:57
-
07:19
-
06:45
-
06:12
-
05:55
-
05:40
-
04:57
-
04:39
-
04:24
-
04:04
-
04:01
-
03:46
-
03:42
-
03:19
-
02:37
-
02:03
-
01:41
-
01:22
-
01:20
-
01:00
-
00:59