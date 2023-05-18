Бернарду Силва высказался о своём будущем в «Манчестер Сити»

Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва высказался о своём будущем в команде, отметив, что сейчас он сконцентрирован на успешной игре в концовке текущего сезона.

«Мой план заключается в том, чтобы хорошо завершить сезон, выиграть Премьер-Лигу, попытаться сделать то же самое в игре с «Манчестер Юнайтед» в финале Кубка Англии, а затем и с «Интером» в финале Лиги чемпионов. После всего этого, ближайшим летом, мы посмотрим, что может произойти», — приводит слова Силвы Canal+.

Ранее в СМИ появлялась информация об интересе к Силве со стороны «ПСЖ». Французский клуб видит в португальском полузащитнике игрока, способного заменить нападающего Лионеля Месси, который, скорее всего, ближайшим летом покинет парижан.

Материалы по теме Бернарду Силва повторил достижение Месси и Левандовского

Кто может покинуть «Манчестер Сити»