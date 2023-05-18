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Гранат: провести Суперфинал Кубка России в «Лужниках» — абсолютно правильное решение

Гранат: провести Суперфинал Кубка России в «Лужниках» — абсолютно правильное решение
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Бывший защитник московского «Динамо» Владимир Гранат поддержал вариант проведения Суперфинала Фонбет Кубка России по футболу на стадионе «Лужники». Также Гранат считает, что всё идёт к победе в турнире московского ЦСКА.

«Если на финал Кубка России в «Лужниках» соберётся 55 тысяч зрителей — будет невероятно круто. Провести финал на этом стадионе — абсолютно правильное решение. Хотя могли бы рассмотреть и другие стадионы чемпионата мира, потому что в прошлом году финал Кубка был тоже в «Лужниках». На бумаге: всё идёт к тому, что ЦСКА заберёт титул. Но финалы бывают очень непредсказуемы. В одной отдельной игре может произойти всякое», — сказал Гранат в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.

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