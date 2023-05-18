Полузащитник «Спартака» Литвинов признался, что скучает по фанатам на домашнем стадионе

Полузащитник московского «Спартака» Руслан Литвинов признался, что скучает по поддержке активной части болельщиков на трибунах домашнего стадиона красно-белых. Футболист заявил, что его подбадривает помощь фанатов.

«Нас пригласили на первую игру, на трибуну с фанатами заходили, перекличку устраивали. Всё было очень интересно. Сразу ностальгия в душе, вспоминаю те игры, когда они были на трибунах «Спартака». Это совсем другие ощущения!

Я в большей степени успел, когда только мячи подавал. Стоя за воротами, где основная трибуна наших активных болельщиков, всё это слышишь и чувствуешь, и самому хочется выйти на поле и как-то помочь команде. Это всегда подбадривает, гонит тебя вперёд. Полный стадион — это непередаваемые ощущения!» — приводит слова Литвинова «Спорт-экспресс».