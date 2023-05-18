Винисиус Жуниор прокомментировал разгромное поражение «Реала» в матче с «Манчестер Сити»

Нападающий «Реала» Винисиус Жуниор прокомментировал разгромное поражение мадридцев в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити». Игра проходила в Манчестере и завершилась поражением «Реала» со счётом 0:4. По мнению бразильца, футболисты «Королевского клуба» не смогли выполнить установки главного тренера Карло Анчелотти.

«Мы не смогли сделать то, о чём просил нас Анчелотти. С «Манчестер Сити» всегда тяжело играть. Нельзя сказать, что мы играли плохо. Просто мы играли против сильной команды», – приводит слова Винисиуса Жуниора Madrid Zone в «Твиттере».

Напомним, первая игра «Реала» и «Манчестер Сити» завершилась со счётом 1:1. Вторая — 4:0 в пользу английского коллектива. Таким образом, «Манчестер Сити» вышел в финал Лиги чемпионов сезона-2022/2023, где встретится с миланским «Интером». Решающий матч турнира состоится в Стамбуле (Турция) 10 июня.