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Полузащитник «Спартака» Литвинов рассказал, как в команде за глаза зовут тренера Абаскаля

Полузащитник «Спартака» Литвинов рассказал, как в команде за глаза зовут тренера Абаскаля
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Полузащитник московского «Спартака» Руслан Литвинов рассказал о взаимоотношениях футболистов команды с главным тренером Гильермо Абаскалем, отметив, что за глаза наставника рыжим не называют.

«Как Абаскаль купил игроков «Спартака»? Всё зависит от тренировочного процесса, поведения, того, как он до нас всё каждый день доносит. Между игроками и тренерским штабом была и есть гармония. Ещё на летних сборах было очень много командных мероприятий, разные весёлые игры. Гильермо делал всё, чтобы команда сплотилась.

Называем ли мы его за глаза рыжим? Нет, ха-ха. Просто Гильермо или Абаскаль», — приводит слова Литвинова «Спорт-экспресс».

Абаскалю 34 года, он возглавил «Спартак» летом прошлого года. С испанским специалистом продлили контракт до 2026 года.

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