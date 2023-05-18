ЭСК вынесла решения по матчу «Крылья Советов» — «Локомотив»

Экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза (ЭСК РФС) вынесла ряд решений по матчу 27-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 «Крылья Советов» — «Локомотив» (1:1). Судья правильно засчитал гол в ворота «Крыльев», а также правильно не удалил с поля форварда железнодорожников Вильсона Изидора.

«Крылья Советов» обратились в комиссию с просьбой оценить работу арбитра Артёма Любимова в эпизодах со взятием ворот «Крыльев Советов» на 48-й минуте матча и невынесением второго предупреждения игроку «Локомотива» Вильсону Изидору на 87-й минуте матча.

1. Судья правильно засчитал взятие ворот команды «Крылья Советов» на 48-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что, несмотря на то что ассистент в пограничной офсайдной ситуации определил, что атакующий игрок команды «Локомотив» №10 Вильсон Изидор находился в положении «вне игры» по отношению к предпоследнему игроку обороняющейся команды «Крылья Советов» №4 Александру Солдатенкову, в распоряжении VAR имелись два хороших повтора, подтверждавшие ошибку ассистента, а учитывая тот факт, что расположение помощника судьи было методически ошибочным, VAR было принято решение изменить решение ассистента и засчитать гол. Факт ошибочного решения ассистента впоследствии также был подтверждён дополнительным фотоматериалом, которого не было в наличии у VAR.

Департамент судейства считает, что, несмотря на правильность итогового решения, VAR не имел оснований для вмешательства в действия помощника судьи вне зависимости от его решения, поскольку данных видеоракурсов недостаточно для быстрой и точной оценки игрового эпизода.

2. Судья правильно не вынес второе предупреждение в матче и, соответственно, не удалил с поля игрока команды «Локомотив» №10 Вильсона Изидора на 87-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что в действиях данного игрока, оттолкнувшего в спину игрока соперника №5 Юрия Горшкова, по мнению большинства членов комиссии, было недостаточно оснований для вынесения ему второго предупреждения в матче, так как эти действия были спровоцированы действиями соперника, блокирующего продвижение нападающего к мячу и придерживающего его за футболку. В связи тем, что движение руки данного игрока в спину соперника было обусловлено ответной реакцией на действия игрока команды «Крылья Советов», комиссия поддерживает решение судьи не выносить второе предупреждение в матче игроку команды «Локомотив», — сказано в тексте решения ЭСК на официальном сайте РФС.