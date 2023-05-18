Быстров: Абаскалю уже и футбол не нужен: садись с планшетом и разбирай судейские ошибки

Бывший полузащитник «Спартака» Владимир Быстров раскритиковал главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля за жалобы на судейство. По словам экс-футболиста, испанцу футбол стал менее интересен, чем разбор судейских ошибок.

«Мы в очередной раз начинаем говорить про «Спартак» и констатируем, что игра у команды в этот временной период — говно. Первый тайм опять проваливают, уже четвёртый раз подряд. В опорной зоне снова проблемы без Литвинова. Сколько можно? Одно и то же.

Судейство? Можно постоянно жаловаться на судей и оправдывать какие-то действия. Абаскалю, мне кажется, уже и футбол не нужен: садись с планшетом и разбирай судейские ошибки, возглавляй судейский корпус. Как только он продлил контракт, игра у «Спартака» пропала, он начал ставить какие-то эксперименты, туда-сюда футболистов передвигает, схему поменял», — приводит слова Быстрова «Спорт-экспресс».