Быстров: Абаскалю уже и футбол не нужен: садись с планшетом и разбирай судейские ошибки

Бывший полузащитник «Спартака» Владимир Быстров раскритиковал главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля за жалобы на судейство. По словам экс-футболиста, испанцу футбол стал менее интересен, чем разбор судейских ошибок.
«Мы в очередной раз начинаем говорить про «Спартак» и констатируем, что игра у команды в этот временной период — говно. Первый тайм опять проваливают, уже четвёртый раз подряд. В опорной зоне снова проблемы без Литвинова. Сколько можно? Одно и то же.
Судейство? Можно постоянно жаловаться на судей и оправдывать какие-то действия. Абаскалю, мне кажется, уже и футбол не нужен: садись с планшетом и разбирай судейские ошибки, возглавляй судейский корпус. Как только он продлил контракт, игра у «Спартака» пропала, он начал ставить какие-то эксперименты, туда-сюда футболистов передвигает, схему поменял», — приводит слова Быстрова «Спорт-экспресс».
- 18 мая 2023
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