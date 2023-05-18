Павлюченко: «Манчестер Сити» на голову сильнее «Реала» — их превзошли абсолютно во всём

Бывший нападающий лондонского «Тоттенхэма» и сборной России Роман Павлюченко заявил, что «Манчестер Сити» оказался на голову сильнее мадридского «Реала» в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов (4:0). Экс-футболист отметил, что «горожане» превзошли мадридцев абсолютно во всём.

«Ещё до матча предполагал, что «Манчестер Сити» выиграет. Но, конечно же, я не думал, что дело закончится таким разгромом. Даже по первому матчу было заметно, что «Сити» на голову сильнее «Реала», всё по делу! При всей моей любви к мадридскому клубу вчера их превзошли абсолютно по всем игровым показателям», — сказал Павлюченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.

«Манчестер Сити» в финале сыграет с «Интером» 10 июня в Стамбуле.