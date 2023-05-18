Мостовой: «Спартак» приглашает на работу аферистов: Тедеско, Ваноли, Абаскаль — кто это?

Бывший полузащитник московского «Спартака» Александр Мостовой высказался о работе руководства красно-белых, которое приглашает на должность главного тренера «каких-то аферистов». Экс-футболист привёл в пример Доменико Тедеско, Паоло Ваноли и Гильермо Абаскаля.
«Посмотрите на последних тренеров «Спартака» — главный российский клуб тренируют немцы, итальянцы, испанцы. И ладно бы те, кто Лигу чемпионов выигрывал, но нет, берут кого угодно. «Спартак» приглашает на работу каких-то аферистов: Тедеско, Ваноли, Абаскаль — кто это? У них какое имя в европейском футболе? Просто их агенты умеют хорошо дурить головы руководству клуба, в «Спартаке» на это купились. А русская тренерская школа простаивает — наши легенды сидят без работы. Чёрт-те что», — приводит слова Мостового «РБ Спорт».
Ранее стало известно, что Мостовой начал учёбу для получения тренерской лицензии.
- 18 мая 2023
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