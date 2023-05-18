Детский фестиваль «Чемпионата» признан лучшим футбольным проектом Московской области

Фонд развития детско-юношеского футбола «Пас в Будущее» стал победителем регионального этапа Всероссийского смотра-конкурса «Россия — футбольная страна!», направленного на поиск и поощрение лучших проектов массового футбола в регионах.

Проект фонда — Детский футбольный фестиваль спортивного портала «Чемпионат» — выиграл в номинации «Лучший проект в массовом футболе» в Московской области.

Пятый детский футбольный фестиваль «Чемпионата» будет проходить в Подмосковье на базе парк-отеля «Покровское» с 7 сентября по 1 октября 2023 года. В рамках фестиваля состоятся турниры в четырёх возрастных категориях: среди юных футболистов 2012, 2013, 2014 и 2015 годов рождения. За главный приз поведут борьбу победители отборочных этапов фестиваля из многих российских регионов и команды, получившие специальные приглашения оргкомитета, в том числе и воспитанники топ-академий.

Торжественная церемония награждения победителей и призёров конкурса «Россия — футбольная страна!» в Московской области состоялась в городе Видном на стадионе «Металлург». В ней принял участие исполнительный директор фонда «Пас в Будущее» Василий Юрьевич Ушаков.