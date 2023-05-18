Детский фестиваль «Чемпионата» признан лучшим футбольным проектом Московской области

Фонд развития детско-юношеского футбола «Пас в Будущее» стал победителем регионального этапа Всероссийского смотра-конкурса «Россия — футбольная страна!», направленного на поиск и поощрение лучших проектов массового футбола в регионах.
Проект фонда — Детский футбольный фестиваль спортивного портала «Чемпионат» — выиграл в номинации «Лучший проект в массовом футболе» в Московской области.
Пятый детский футбольный фестиваль «Чемпионата» будет проходить в Подмосковье на базе парк-отеля «Покровское» с 7 сентября по 1 октября 2023 года. В рамках фестиваля состоятся турниры в четырёх возрастных категориях: среди юных футболистов 2012, 2013, 2014 и 2015 годов рождения. За главный приз поведут борьбу победители отборочных этапов фестиваля из многих российских регионов и команды, получившие специальные приглашения оргкомитета, в том числе и воспитанники топ-академий.
Торжественная церемония награждения победителей и призёров конкурса «Россия — футбольная страна!» в Московской области состоялась в городе Видном на стадионе «Металлург». В ней принял участие исполнительный директор фонда «Пас в Будущее» Василий Юрьевич Ушаков.
- 18 мая 2023
-
13:19
-
13:15
-
13:09
-
12:51
-
12:51
-
12:50
-
12:36
-
12:26
-
12:08
-
11:51
-
11:42
-
11:40
-
11:37
-
11:32
-
11:25
-
11:06
-
11:00
-
10:46
-
10:40
-
10:37
-
10:28
-
10:22
-
10:08
-
10:00
-
09:57
-
09:56
-
09:48
-
09:40
-
09:20
-
09:15
-
09:07
-
09:00
-
08:36
-
08:30
-
08:03