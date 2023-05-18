Малком может вернуться в расположение «Зенита» из Бразилии на последние матчи сезона

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак заявил, что нападающий Малком, улетевший на этой неделе в Бразилию в связи с рождением первого ребёнка, ещё может сыграть за команду в текущем сезоне.
«Что касается Малкома, то посмотрим. Самое главное — здоровье жены и ребёнка, и сейчас для него важнее всего быть рядом с ними. Если у него будет возможность приехать сюда на следующий матч или на последний, он обязательно это сделает. На сегодняшний день мы находимся в контакте с ним. Если семейная ситуация позволит, он приедет. Если нет, то останется вместе с супругой. Сейчас быть там для него гораздо важнее, чем здесь.
Что касается других игроков, то есть микроповреждения у Вендела, у Караваева и у Одоевского, который вчера на тренировке получил небольшое повреждение. Бакаев продолжает восстанавливаться и в следующей игре точно не примет участия. Родригао занимается лечением и, возможно, полетит на консультацию. Роберт Ренан — в расположении сборной», — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».
До конца чемпионата «Зениту» осталось провести три игры. Последний раз Малком сыграл за петербуржцев в домашнем матче с «Краснодаром» в 27-м туре (2:2).
- 18 мая 2023
-
13:19
-
13:15
-
13:09
-
12:51
-
12:51
-
12:50
-
12:36
-
12:26
-
12:08
-
11:51
-
11:42
-
11:40
-
11:37
-
11:32
-
11:25
-
11:06
-
11:00
-
10:46
-
10:40
-
10:37
-
10:28
-
10:22
-
10:08
-
10:00
-
09:57
-
09:56
-
09:48
-
09:40
-
09:20
-
09:15
-
09:07
-
09:00
-
08:36
-
08:30
-
08:03