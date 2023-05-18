Малком может вернуться в расположение «Зенита» из Бразилии на последние матчи сезона

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак заявил, что нападающий Малком, улетевший на этой неделе в Бразилию в связи с рождением первого ребёнка, ещё может сыграть за команду в текущем сезоне.

«Что касается Малкома, то посмотрим. Самое главное — здоровье жены и ребёнка, и сейчас для него важнее всего быть рядом с ними. Если у него будет возможность приехать сюда на следующий матч или на последний, он обязательно это сделает. На сегодняшний день мы находимся в контакте с ним. Если семейная ситуация позволит, он приедет. Если нет, то останется вместе с супругой. Сейчас быть там для него гораздо важнее, чем здесь.

Что касается других игроков, то есть микроповреждения у Вендела, у Караваева и у Одоевского, который вчера на тренировке получил небольшое повреждение. Бакаев продолжает восстанавливаться и в следующей игре точно не примет участия. Родригао занимается лечением и, возможно, полетит на консультацию. Роберт Ренан — в расположении сборной», — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».

До конца чемпионата «Зениту» осталось провести три игры. Последний раз Малком сыграл за петербуржцев в домашнем матче с «Краснодаром» в 27-м туре (2:2).