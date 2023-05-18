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Семак рассказал, что в «Зените» планируют следить за молодёжным чемпионатом мира

Семак рассказал, что в «Зените» планируют следить за молодёжным чемпионатом мира
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Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак рассказал, что в клубе планируют следить за игрой защитника Роберта Ренана на молодёжном чемпионате мира 2023 года в Аргентине, отметив, что этот турнир очень интересен ввиду возможности разглядеть там новые таланты.

«За Робертом будем следить, за чемпионатом мира будем следить настолько, насколько это нам нужно. Разумеется, все матчи никто не собирается смотреть. Конечно, попытаемся посмотреть как можно больше матчей с его участием, а также матчи, которые будут вызывать интерес по ходу турнира. Думаю, для специалистов этот турнир очень интересен — в таком возрасте можно разглядеть таланты, которые не до конца раскрыты в клубах. Это большая площадка для клубов и для просмотра игроков», — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».

Молодёжный чемпионат мира пройдёт в Аргентине с 20 мая по 11 июня 2023 года. Ренан был вызван в сборную Бразилии.

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