Налоговая полиция Португалии провела обыски стадионов «Бенфики», «Спортинга» и «Порту»

Налоговая полиция Португалии провела обыски на стадионах «Бенфики», «Спортинга» и «Порту». Об этом сообщает CNN Portugal.
По информации источника, обыски связаны с налоговым мошенничеством и отмыванием денег при трансферах футболистов. В случае с «Бенфикой» под подозрением находится осуществление трансфера полузащитника Гонсалу Гедеша в «ПСЖ» и другие сделки в период с 2015 по 2020 год. У «Порту» и «Спортинга» также вызывает сомнение ряд трансферов, а обыски были проведены и в домах президента «Порту» и его сына.
Сейчас в процессе участвуют 47 обвиняемых. Всего было неправомерно использованы € 58 млн.
В текущем розыгрыше чемпионата Португалии «Бенфика» занимает первое место после 32 матчей с 83 очками, «Порту» — второй (79), «Спортинг» — четвёртый (70).
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