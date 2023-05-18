Канчельскис: будет красиво, если Дзюба завершит карьеру в «Спартаке»

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказался о будущем нападающего «Локомотива» Артёма Дзюбы. По его мнению, было бы красиво, если бы форвард завершил карьеру в «Спартаке», воспитанником которого является. В то же время Канчельскис считает, что возвращение Дзюбы в стан красно-белых маловероятно из-за сложных отношений с болельщиками.

«Дзюба очень хорошо нашёл себя в «Локомотиве». Как говорится, пришёлся ко двору. Но тут ещё сыграла роль его бешеная мотивация доказать всем, что он в порядке. Плюс желание заработать последний хороший контракт. Конечно, теперь он просит у «Локомотива» увеличения зарплаты, а как иначе? Дзюба — лучший нападающий лиги прямо сейчас. По дешёвке уже его подписать не получится. Возможно ли возвращение в «Спартак»? Будет красиво, если Дзюба завершит карьеру в «Спартаке», он же воспитанник. Но мне кажется, что это маловероятно, — у него очень сложные отношения с болельщиками», — приводит слова Канчельскиса «РБ Спорт».