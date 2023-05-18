Франко Камоцци высказался о победе «Сити» над «Реалом» в полуфинале Лиги чемпионов

Бывший советник экс-президента московского «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци высказался о победе «Манчестер Сити» в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов с мадридским «Реалом» (4:0), заявив, что «горожане» очень сильная команда.

«Манчестер Сити» — очень сильная команда, они доказали это в очередной раз! У «Реала» было шикарное десятилетие в Лиге чемпионов, такие победы дорого стоят. Что будет в финале? Я жду яркого футбола от двух команд. Конечно же, англичане будут фаворитами в этом матче», — сказал Камоцци в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.

В финале Лиги чемпионов «Манчестер Сити» сыграет с миланским «Интером» 10 июня в Стамбуле. Это будет первая официальная встреча команд в истории.