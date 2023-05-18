В АПЛ объявлены претенденты на звание лучшего тренера сезона
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Английская Премьер-лига на своём официальном сайте объявила имена претендентов на звание лучшего тренера сезона-2022/2023. В список номинантов вошли:
- Микель Артета («Арсенал»);
- Роберто Де Дзерби («Брайтон»);
- Унаи Эмери («Астон Вилла»);
- Пеп Гвардиола («Манчестер Сити»);
- Эдди Хау («Ньюкасл»);
- Марку Силва («Фулхэм»).
Победитель будет определен путем голосования болельщиков и футбольных экспертов.
Напомним, таблицу АПЛ за три тура до конца сезона-2022/2023 возглавляет «Манчестер Сити». Команда Хосепа Гвардиолы набрала 85 очков в 35 матчах. На второй строчке — лондонский «Арсенал», в активе которого 81 очко. Замыкает тройку лидеров «Ньюкасл Юнайтед» (66 очков).
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