В АПЛ объявлены претенденты на звание лучшего тренера сезона

Английская Премьер-лига на своём официальном сайте объявила имена претендентов на звание лучшего тренера сезона-2022/2023. В список номинантов вошли:

Микель Артета («Арсенал»);

Роберто Де Дзерби («Брайтон»);

Унаи Эмери («Астон Вилла»);

Пеп Гвардиола («Манчестер Сити»);

Эдди Хау («Ньюкасл»);

Марку Силва («Фулхэм»).

Победитель будет определен путем голосования болельщиков и футбольных экспертов.

Напомним, таблицу АПЛ за три тура до конца сезона-2022/2023 возглавляет «Манчестер Сити». Команда Хосепа Гвардиолы набрала 85 очков в 35 матчах. На второй строчке — лондонский «Арсенал», в активе которого 81 очко. Замыкает тройку лидеров «Ньюкасл Юнайтед» (66 очков).