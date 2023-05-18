Массажист Кокорина: Саша пригодился бы любому клубу РПЛ. В «Динамо» Захарян бы стал лучше

Сергей Колесников, массажист нападающего кипрского «Ариса» Александра Кокорина, заявил, что форвард мог бы заиграть в любом клубе РПЛ, отметив, что присутствие рядом такого игрока помогло бы лучше раскрыться полузащитнику «Динамо» Арсену Захаряну.

«Такого игрока, как Саша, не хватает любому клубу, кроме «Зенита», — у них всё в порядке с бразильцами. Хотя он бы и там не потерялся. У остальных с нападающими не очень: и в «Динамо», и в ЦСКА. У армейцев есть один, но если был бы Кокорин, то там было бы поинтереснее.

Александр пригодился бы в любом российском клубе. В «Динамо» при нём получше заиграл бы Захарян. Потому что Саша играет в пас. Но дело в том, что у него контракт с «Фиорентиной». Захочет ли покупать его «Динамо» — вопрос. А так, я хотел бы видеть его в России», — приводит слова Колесникова Sport24.