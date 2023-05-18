Алдонин рассказал, почему Газзаев отказался сбрить усы после победы в Кубке УЕФА

Бывший полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин рассказал, почему экс главный тренер армейцев Валерий Газзаев отказался сбрить усы после победы московского клуба в Кубке УЕФА в 2005 году. Футболист сказал, что тренер ссылался на свою супругу, которой якобы тот нравился больше с усами, чем без.
«Конечно, пытались напоминать, но Валерий Георгиевич постоянно переводил это в шутку. Говорил: «Отстаньте от моих усов, моей супруге так больше нравится!» (Смеётся). Всегда это проходило в таком ключе, поэтому никто не настаивал. В большей степени это была шуточная история», — приводит слова Алдонина «Спорт день за днём».
ЦСКА выиграл Кубок УЕФА в 2005 году. По ходу того сезона Газзаев пообещал сбрить усы в случае победы армейцев, однако так и не сделал этого.
- 18 мая 2023
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