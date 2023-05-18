Деменко раскритиковал Петржелу, который назвал «Спартак» детьми по сравнению с «Зенитом»

Бывший футболист московского «Спартака» Максим Деменко отреагировал на слова экс-наставника «Зенита» Властимила Петржелы. Ранее специалист заявил, что «Спартак» — это дети по сравнению с клубом из Санкт-Петербурга. Деменко считает такие слова Петржелы неуважением к красно-белым.

«Если Петржела хотел сравнить нынешний «Зенит и «Спартак», то это надо делать корректно. Его не красят такие высказывания, что значит дети? Некрасиво и неуважительно к клубу, нельзя оскорблять.

Тут можно сравнить красно-белых 90-х годов и текущий «Зенит». По победам, по титулам, по игре они сильнее всех. Если бы Петржела работал в «Спартаке», вряд ли бы позволил такие высказывания. Семак же не оскорбляет клубы Российской Премьер-Лиги, хотя в Петербурге он добился больших успехов.

Тут надо не с детьми сравнивать, а как селекционный отдел работает. Деньги есть у всех лидеров РПЛ: «Локо», «Спартак», ЦСКА. «Зенит» привозит качественных бразильцев, а у других не такие классные легионеры, вот и всё», — приводит слова Деменко Legalbet.