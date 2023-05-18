Ещенко: «Сити» играет в превосходный футбол! «Реалу» было тяжело что-то противопоставить

Экс-защитник «Спартака» Андрей Ещенко высказался по итогам ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и мадридским «Реалом» (4:0).
«Сейчас «Манчестер» играет в превосходный футбол! «Реалу» было тяжело что-то противопоставить англичанам, ещё и у них дома. Болел за «Сити» и в прошлом году, но им сильно не повезло тогда. Вот сейчас уже всё по-другому складывается.
В финале «Интер» будет играть строго от обороны, сделают акцент на быстрые контратаки. Думаю, что «Манчестер» будет играть первым номером по ходу всего матча. Уверен, нас ждёт интересный финал. Мой фаворит — «Сити», — сказал Ещенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.
Накануне «Манчестер Сити» одолел мадридский «Реал» (4:0, 5:1 — по сумме двух встреч) на своей домашней арене «Этихад Стэдиум» и вышел в финал Лиги чемпионов, который состоится 10 июня на стадионе «Олимпийский» в Стамбуле (Турция). Соперником «Ман Сити» будет итальянский «Интер».
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