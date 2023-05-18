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«Бавария» не будет вести переговоры по Киммиху

«Бавария» не будет вести переговоры по Киммиху
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Полузащитник «Баварии» Йозуа Киммих не покинет клуб этим летом, сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».

По информации источника, мюнхенцы не намерены вести переговоры по Киммиху с другими командами. Хавбек является ключевым игроком клуба. Его уход не рассматривается.

В текущем сезоне на счету Киммиха 45 матчей за «Баварию» во всех турнирах, в которых он отметился семью голами и 11 результативными передачами. Немец выступает за красных на протяжении восьми лет (с 2015 года).

Контракт игрока с мюнхенским клубом действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 80 млн.

Ранее сообщалось об интересе к Киммиху со стороны «Барселоны».

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