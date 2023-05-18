Баньяц: думаю, «Краснодар» больше хотел выиграть

Сербский полузащитник «Краснодара» Михайло Баньяц подвёл итоги матча второго этапа финала Пути регионов Фонбет Кубка России с «Уралом», победу в котором одержали «быки» (2:1).
«Я тоже хочу сказать всем болельщикам большое спасибо за поддержку. Это очень хорошо для нас, что их (болельщиков. — Прим. «Чемпионата») было много сегодня, и это сказалось на игре 100%. Как и всегда, сегодня для нас главное было сохранять спокойствие, что мы и сделали.
У нас было 90 минут, мы забили первый, соперник сравнял счёт, а во втором тайме мы снова вышли вперёд. Я думаю, мы больше хотели победить, и это самое важное, ведь мы играли дома, играли ради истории, за финал Кубка, который будет последним матчем в сезоне.
Впереди — игра с «Ростовом» дома, потом с ЦСКА тоже дома, а там будет видно», — приводит слова Баньяца телеграм-канал «Краснодара».
Вчера, 17 мая, вечером «Краснодар» обыграл «Урал» в матче второго этапа финала Пути регионов Кубка России со счётом 2:1 и вышел в Суперфинал, где встретится с московским ЦСКА. Игра состоится 11 июня на стадионе «Лужники».
- 18 мая 2023
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