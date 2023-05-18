Гендиректор «Салавата Юлаева» Баширов: «Уфа» уладит финансовые проблемы в начале июня

Генеральный директор хоккейного «Салавата Юлаева» Ринат Баширов сообщил, что финансовая ситуация с «Уфой» наладится в ближайшее время и футбольный клуб будет сохранён.

«История с «Уфой к нам никакого отношения не имеет. Насколько я знаю, там тоже всё завершится в начале июня. В курсе обстоятельства дела, там будет принято определённое решение, после которого с «Уфой» всё наладится», — цитирует Баширова «Матч ТВ».

Напомним, в середине мая стало известно, что «Уфа» может лишиться профессионального статуса. В пресс-службе клуба заявляли, что у «Уфы» нет «подтверждённого бюджета и гарантий» на сезон-2023/2024.

В данный момент «Уфа» занимает 16-е место в турнирной таблице Первой лиги, набрав 29 очков после 31 проведённого матча.