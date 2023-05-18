Ловчев — о Суперфинале Кубка: исход матча будет зависеть от того, кто меньше ошибётся

Известный футбольный эксперт Евгений Ловчев высказался о предстоящем Суперфинале Кубка России, в котором встретятся ЦСКА и «Краснодар».

«ЦСКА выглядит фаворитом – команда стабильнее прошла сезон. Там, на мой взгляд, более классные футболисты. Есть те, кто может претендовать на звание лучшего игрока этой весны – Обляков и Чалов. Приятно, что оба россияне.

ЦСКА сильнее во всех линиях. Равенство можно поставить только в наращении, но Обляков и Чалов очень сильны сейчас. Исход финала будет зависеть от того, кто меньше ошибётся.

Надо ли играть в Лужниках? Для меня это главный стадион страны, там проводили самые статусные матчи. Выбор для финала логичен, но, учитывая регионального и московского соперника, можно было и жребий бросать – играть в Краснодаре или Москве?

Формула нынешнего розыгрыша Кубка с возможностью остаться после поражения – это следствие ситуации с отстранением наших клубов в международных турнирах. Согласен с Егором Титовым, который сказал, что нас в Европе не будет 5-10 лет – значит, надо играть больше у себя», — написал Ловчев в своём телеграм-канале.

Суперфинал состоится в воскресенье, 11 июня. Матч примет стадион «Лужники».